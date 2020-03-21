شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشيد بالتزام المحال بقرار الغلق..ويؤكد: عقوبات رادعة للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والمطاعم فى السابعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد العال، أن العاصمة شهدت مساء أمس سكونًا وتراجعًا للزحام المعتاد بعد غلق المحال خاصة بالمناطق التى تتميز بالحركة التجارية الكثيفة كشوارع الشواربى وقصر النيل وشريف وعرابى والألفى بوسط البلد ، ومناطق العتبة ، والحسين ، والمعادى ، والأميرية، وشارع بورسعيد وميدان السيدة زينب .

وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم .

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وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجارى، جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.