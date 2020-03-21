شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 1121 شابًا منهم 21 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحيرة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 1121 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 21 من أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 3456 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وأضاف سعفان، فى بيان اليوم، أنه تلقى تقريرًا بذلك من إبراهيم الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 1416 شهادات مستوى مهارة، ونفس العدد ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب فى العمل على بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة وذلك خلال فبراير 2020.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن المديرية قامت بصرف 28 ألفاً و792 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة. وأشار إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على الدورى الشامل 516 منشأة يعمل بها 616 عاملا ، وتم انذار352 منشأة والباقى مستواه، كما شملت الحملات النهارية والليلية 86 منشأة يعمل بها 3553 عاملا ، وتم إنذار 24 منشأة ، وفى أعادة التفتيش تم تحرير 60 محضراً، وفى مجال الخدمات العمالية تم عقد 9 ندوات توعية للعاملين بالشركات والمنشآت .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن مؤخرا أيضا ، أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد (كعب العمل) المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 570 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 27 من أصحاب الهمم ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 622 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تلقى تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بتوفير 198 فرصة عمل ، وتم تسجيل 35 من ذوى الاحتياجات الخاصة.