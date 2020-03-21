شكرا لقرائتكم خبر عن «منصة للتواصل».. وزير التعليم يعلن عن جديد الوزارة بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم تقوم بإنهاء الأعمال اللازمة لإطلاق منصة التواصل الجديدة في كافة مدارس الجمهورية (وهو عمل ضخم للغاية) ويجب التنوية أن هذه المنصة تم تفصيلها مع الشركة العالمية لجمهورية مصر العربية خصيصاً والرابط مختلف عن الرابط في البلدان الأخرى (Edmodo.org) وليس (Edmodo.com).

وأضاف الوزير في صفحته على «فيس بوك»: سوف نوافيكم بالتفاصيل عن «المنصة» و«كيفية الدخول» و«طبيعة المشروعات البحثية» حتى نهاية الأسبوع القادم، انتظرونا حتى نستطيع تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلاب.

واستعرض طارق شوقى الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق «التعليم عن بعد»، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسىي بتعليق الدراسة.