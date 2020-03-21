شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العزل يسبقه التقصي وهي عملية مرهقة جدا لكي أعرف من خالط هذا الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر.

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وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»: «إن أول حالة التي كانت لشخص صيني الوزارة عملت تقصي وطلعنا 308 أشخاص في 6 محافظات وعملنالهم عزل ذاتي».

وتابع: «أما تاني حالة وهي للمواطن الكندي، فقد حصرنا نحو 3600 شخص منهم 2600 يعملون في الحفر، و1000 من الشركات اللي بتروح وتيجي على الحفر».

ولفتت إلى أن «كل حالة وراءها مئات وآلاف الأشخاص علشان أحصر وأعزل، يا جماعة ما تستهونوش لأنه بعد الإصابة الـ1000 يصعب تحديد أصل الحكاية كانت إيه». وتابعت: «نبذل مجهودًا غير طبيعي، والتجمعات التي أشاهدها في بعض الأماكن ليست صحيحة على الإطلاق».