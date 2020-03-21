شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة للطلاب.. و«التعليم» تتحدث عن رد مصروفات المدارس الخاصة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع المعلمين بمدارس الدولة على أتم الاستعداد للتعامل مع الطلبة إلكترونيا وفق نظام التعليم الرقمي الجديد التي أطلقته الوزارة بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس «كورونا».

وقال «شوقي»- في تصريحات لبرنامج مساء «dmc» اليوم- إن المكتبة الإلكترونية الجديدة تعمل بالتوازي مع بنك المعرفة، وتم الانتهاء من وضع كافة المناهج الدراسية لجميع السنوات الدراسية، مؤكدا أن مصر أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى العالم.

وأضاف أن الخوادم التي تخدم المنصة الإلكترونية موجودة في أكثر من مكان وقادرة على تحمل الضغط، لدخول 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية. وأكد أنه سيتم قبل نهاية الأسبوع المقبل تقديم عرض تفصيلي لشرح الجزء المتعلق بمشروع النجاح البديل للامتحانات والمطلوب من طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وحول امتحانات الثانوية العامة، قال الوزير إن جميع المواد موجودة على القنوات الدراسية التليفزيونية وبنك المعرفة، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن سيقضي تماما على الدروس الخصوصية، وسيكون هناك عودة حقيقية للتعليم.

Advertisements

وأضاف أن بالنسبة لامتحانات طلاب التعليم الفني ستكون في موعدها الذي حددته الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بعد غد الأحد أو الإثنين المقبل الحلول المتعلقة بطلاب الصفين الأول والثاني بالمدارس الفنية.

وحول عدم وجود مواد تعليمية إلكترونية لطلاب المدارس الفرنسية والألمانية، أوضح الوزير أن تكلفة ترجمة المواد التعليمية مكلفة جدا على ميزانية الوزارة، مضيفا أن تلك المدارس قادرة على التواصل مع طلابها إلكترونيا. وعن رد مصروفات المدارس الخاصة بعد تعليق الدراسة، أكد أن قطاع التعليم الخاص بالوزارة سيقوم بدراسة هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.

وحول امتحانات الشهادات الدولية، أكد الوزير أن الدولة المصرية مسؤولة عن التعليم المصري، لذلك فإن الامتحانات الدولية ليست من اختصاصات الوزارة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا غدا السبت للمجلس الأعلى للجامعات لإيجاد حلول لهم في حال تأخر الامتحانات الدولية وكيفية إلحاقهم بالجامعات المصرية.

وفي نفس السياق أعلنت «المتحدة للخدمات الإعلامية» تخصيص فترة تعليمية مفتوحة على قنواتها لطلاب الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي والشهادة الثانوية ويأتى هذا بناء على طلب قطاع عريض من مشاهدى القنوات بعد تعليق الدراسة حماية للطلاب من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم المجموعة، أن القرار سيتم قريبا تنفيذه بتخصيص الفترة من 8 صباحا وحتى 12 ظهرا على قناتى CBC والحياة العامة، وذلك لبث المحتوى التعليمى الخاص بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة في صورة شرح للمناهج في مختلف المواد، كما سيتم تقديم المراجعات النهائية للصف الأول والثانى الثانوى قبل الامتحانات، كما أفاد بأن الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المجموعة شدد على تسخير كافة إمكانات المجموعة لتقديم هذه البرامج في صورة مميزة وسيتم في القريب العاجل الإعلان عن مواعيد تقديم تلك البرامج التعليمية على القنوات المحددة. ويأتي هذا بعد تمشيا مع إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها لمبادرة #خليك_فى_البيت.