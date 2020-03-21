شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على هذه المناطق.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا باردا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. والرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وهناك شبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10– 18»، الإسكندرية «12– 18»، قنا «10- 22»، الأقصر «11- 23»، أسوان «14– 24».