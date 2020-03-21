شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لأهالي الصف: «أنا جاي أسمعكم ونبحث أفضل الوسائل لتأمين حياتكم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للمرة الثانية خلال أسبوع، مخر السيل بالديسمى وقرى «الكمال والسادات» الواقعتين على ضفتيه بمركز ومدينة الصف، للتواصل مع الأهالى من المضارين والوقوف على حجم الخسائر هناك، حيث طمأنهم المحافظ قائلا: «أنا جاي أسمعكم ونبحث أفضل الوسائل لتأمين حياتكم»، كما طمأنهم إلى وقوف الدولة وقيادتها السياسية إلى جانبهم والتوجيه ببحث أفضل الحلول لتأمين القرى المقامة على مخرات السيول وإزالة أي مصادر تهديد على حياتهم.

وعقب الجولة، اجتمع «راشد» بمقر مركز ومدينة الصف مع مسؤولى الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة والمديريات للوقوف على الوضع الحالي للقرى والتأكد من تلبية متطالبات الأسر المضارة وتوفير كافة مستلزمات الإقامة والإعاشة لهم.

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ووجه المحافظ، رئيس مدينة الصف بالتنسيق مع كافة الجهات لتلبية كافة متطلبات الأسر المضارة والمقيمين بمقار الإقامة المؤقتة وسرعة حصر المنازل المضارة بعزبتى «الكمال والسادات»، بالإضافة للتأكد من سلامة المنشآت والمنازل بالقرى الواقعة على مخرات السيول بمراكز ومدن الصف وأطفيح بالكامل.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الرى بتحسين حالة مخرات السيول وتأمين مجرى كل منها والتأكد من سلامة ضفافها وقدرتها على تحمل الضغوط لضمان سلامة أهالى القرى المحيطة بها.

رافق المحافظ خلال الجولة، الأستاذ إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، ومديرو الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة.

اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يتفقد مخر السيل بالديسمى

اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يتفقد مخر السيل بالديسمى

اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يتفقد مخر السيل بالديسمى