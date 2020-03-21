شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 16 منتجعًا سياحيًا و31 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت مديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر من القيام بأعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «covid-19»، وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرق مكافحة الأمراض المتوطنة، برئاسة الدكتورة نصرة سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

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وقامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 16 منتجعا سياحيا بالغردقة وسهل حشيش ومبنى الأحوال المدنية ومكتب الخبراء وبنك الدم وجهاز شؤون البيئة والأمن المركزى وكلية التربية والمدينة الشبابية وحى الشمال والسوق وقرية الصيادين. وفي مدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم قسم الشرطة ومجلس المدينة ومدرسة العبور ومدرسة السادات.

أما في مدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم السجل المدنى وقسم الشرطة والمسجد الكبير والمسجد الإسلامي والشهر العقاري والمحكمة، بينما في مدينة القصير تم تطهير وتعقيم أحد المنتجعات السياحية وقسم الشرطة ومسجد السنوسى والمقار الأمنية والشوارع المحيطة. وفي مدينة مرسى علم تم رش وتطهير وتعقيم المسجد بالسوق ومسجد النجع البحرى والمركز الإسلامي ومصلى الموقف. وبمدينة الشلاتين تم رش مسجد أبو بكر الصديق والسوق الدولية ومجلس المدينة ومستشفى الشلاتين المركزى بالإضافة إلى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية.

وأكد «مرعي» على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات، وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة وأنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وأن عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة في كافة مدن المحافظة.