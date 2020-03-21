شكرا لقرائتكم خبر عن الأسوأ قادم.. بريطانيا تحدد معاييرا لانتقاء مصابى كورونا الأولى بالعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه سيتم إعطاء أطباء خدمة الصحة الوطنية البريطانية المثقلين إرشادات جديدة لمساعدتهم على تحديد ضحايا وباء كورونا الذين يمكن أن يعيشوا أو يموتوا إذا نفدت أسرة العناية المركزة أو أجهزة التهوية، حيث أوضحت الصحيفة أن المعايير - المتوقع إصدارها يوم السبت - هي اعتراف بأن المستشفيات من المحتمل أن تواجه خيارات رهيبة في الأسابيع المقبلة، ولا يمكن توقعها وحدها.

وأشارت إلى أن تلك المعايير أغلب الظن ستغطى المرضى الذين يعانون من حالات مسبقة بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والسرطان وأمراض القلب والسكري، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيحددون أيضًا حدًا للعمر يمكن سحب العلاج منه.

ومن المحتمل أن ترى أيضًا مريضًا موجودًا بالفعل على جهاز تهوية يتم إزالته للسماح لشخص لديه فرصة أكبر في البقاء على قيد الحياة ليأخذ مكانه.

وقال مصدر لصحيفة "الإندبندنت": "لم نواجه مثل هذا الوضع من قبل ، وستكون هناك ضغوط كبيرة على الأسرة والرعاية المركزة ، لذلك فإننا نعالج هذه المشكلة".

من المفهوم أنه تم وضع المبادئ التوجيهية خلال أسبوع، وأضاف المصدر "لقد اضطررنا إلى التحرك بسرعة كبيرة".

وتأتي هذه الخطوة بعد مشاهد رهيبة في الأجزاء الأكثر تضرراً من إيطاليا ، ووصفت بأنها "نهاية العالم" حيث يتم رفض المرضى الأكبر سناً والمرضى للعلاج لصالح الأصغر والأكثر لياقة - مع تحذير للمملكة المتحدة من "الاستعداد".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمر بإغلاق المقاهى والحانات والمطاعم فى أنحاء البلاد اعتبارا من مساء الجمعة ولأجل غير مسمى للمساعدة فى الحد من تفشى فيروس كورونا.

وقال جونسون للصحفيين فى داونينج ستريت "نطالب المقاهى والحانات والمطاعم بإغلاق أبوابها الليلة فى أسرع وقت ممكن وألا تُفتح غدا. وأضاف "ولكن للتوضيح يمكنهم الاستمرار فى توفير خدمات التوصيل للمنازل".

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وتابع "ربما يكون هناك ما يجذب بعض الأشخاص للخروج الليلة وأقول لهؤلاء.. أرجوكم لاتفعلوا ذلك".