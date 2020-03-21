شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” فى سلسلة حلقات الحقائق العلمية حول فيروس كورونا، وكافة المعلومات الخاصة به وبصفاته وطرق انتشاره والوقاية منه وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية فى بياناتها المتتالية عن الفيروس. Advertisements وفى هذه الحلقة يكشف الفيديو أهم المعلومات عن طريقة انتشار الفيروس، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعرف على أعراضه.

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