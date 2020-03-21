شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء الكمامة ضرورة وكيف يتم استخدامها؟.. نقابة الأطباء تجيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النقابة العامة للأطباء، فيديو خاص بالدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجلية بمطروح، والمسؤولة عن الحجر الصحي للمواطنين المصابين بفيروس كورونا، كوفيد 19، للإجابة على عدة أسئلة خاصة بالكمامة الطبية، وإن كان ارتداؤها أمر ضرورى، أم لا، وشرح طرق استخدامها.

وأكد علام، أن فيروس كورونا، ينتقل من شخص لآخر عن طريق التلامس أو الرزاز، ولا ينتقل عن طريق الهواء، مشيرا إلى أن أهم طرق الوقاية تتعلق باليد، حيث يظل الفيروس عالقا باليد لمدة 15 دقيقة، وبالتالى أفضل طرق التخلص منه هى غسيل الأيدى بالماء والصابون، وفى حالة صعوبة ذلك، يتم استخدام جل الكحول.

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وأَضاف: الكمامة تحمى، لكن يتم ارتداؤها فى حال التواجد فى تجمعات كبيرة، خاصة الأفواج السياحية، والفنادق، لأن أغلب الأجانب من الممكن أن يكونوا مصابين دون علم بالفيروس، مع مراعاة تجنب ملامسة سطحها بالأيدى، حيث يحمل كافة الجراثيم والفيروسات التى قد تنتقل إلى مرتديها.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إطلاقها لخدمة "سؤال وجواب، كخدمة مجتمعية جديدة، لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس (19-COVID) كورونا المستجد، وطرحت فى بداية إطلاقها للخدمة، سؤال، هو: كيف نحمى كبار السن هذه الأيام من عدوى بالفيروس؟

وأجابت النقابة، فى 6 خطوات هم: تقليل الحركة قدر الإمكان حتى لو فى ذات المكان، التذكير الدائم بأهمية شرب المياه، تناول البروتين سواء حيوانى أو نباتى، تناول بعض الفيتامينات والمعادن التى تحسن الحيوية والذاكرة، مثل بعض المنتجات التى تحتوى على عناصر A,C,E, والزنك، والتأكد من نسبة فيتامين D والكالسيوم فى الجسم، والحرص على تناول الأطعمة التى تحتوى عليهما، مثل منتجات الألبان والبيض والعسل بأنواعه، والخضروات الورقية والمكسرات، ولأصحاب الأمراض المزمنة، لابد من مراعاة قياسات الضغط والسكر باستمرار.