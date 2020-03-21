شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 21 مارس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت، في القاهرة الكبرى بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحري باردًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الغربية سيكون باردًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، وفي جنوب الصعيد لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 11 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 17

مطروح 10 17

السلوم 10 18

سيوة 07 18

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 10 17

الاسماعيلية 09 18

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 09 15

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رأس سدر 12 18

نخل 06 16

نويبع 15 21

طابا 10 16

كاترين 03 12

الطور 13 21

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 09 19

بنى سويف 09 19

المنيا 07 20

أسيوط 07 20

سوهاج 09 21

قنا 10 22

الأقصر 11 23

أسوان 14 24

أبوسمبل 14 26

الوادى الجديد 10 23

شلاتين 18 26

ابو رماد 18 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 19 23