أخبار مصر | محافظ القاهرة يشيد بتنفيذ أصحاب المحال التجارية لقرار الغلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشيد بتنفيذ أصحاب المحال التجارية لقرار الغلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمعظم أحياء العاصمة، بقرار غلق المنشآت التجارية والمطاعم فى السابعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم السبت، أن العاصمة شهدت مساء أمس، سكونًا وتراجعًا للزحام المعتاد بعد غلق المحال خاصة بالمناطق التي تتميز بالحركة التجارية الكثيفة كشوارع الشواربي وقصر النيل وشريف وعرابي والألفي بوسط البلد، ومناطق العتبة، والحسين، والمعادي، والأميرية، وشارع بورسعيد وميدان السيدة زينب.

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين وأصحاب المحال بالالتزام بمواعيد الغلق في السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة.