أخبار مصر | عاجل.. محافظ القاهرة يصدر قرارا بشأن عقار حلوان المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محافظ القاهرة يصدر قرارا بشأن عقار حلوان المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار العزبة البحرية المنهار بحلوان وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مؤكدًا ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وشدد محافظ القاهرة، على رئيس حي حلوان، بسرعة عمل الصلبات والتحفظات اللازمة حول العقار لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.

كما وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار بالعزبة البحرية بحي حلوان مكون من أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية، ما أسفر عن وفاة 3 أطفال وإنقاذ جدتهم من تحت الأنقاض.

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وفي الإطار ذاته، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، نائبه للمنطقة الشرقية، أمس الجمعة، محور جسر السويس، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير التي تتم به.

وشدد محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من الأعمال، والتي تشمل توسعة محور جسر السويس من خلال تقليص مساحة الجزيرة الوسطى، وإضافتها إلى حارات المحور، لحل الاختناقات المرورية.

على جانب آخر، ناشدت محافظة القاهرة، المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة.

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم للعقوبة القانونية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأى تراخ أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها.

ويأتي ذلك القرار في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى بدأ سريانه الساعة السابعة مساءً ويستمر للساعة السادسة صباحاً حتى نهاية الشهر الجاري على ألا يسري هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.