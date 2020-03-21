أخبار مصر | جوجل يحتفل بعيد الأم 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوجل يحتفل بعيد الأم 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بعيد الأم، الذي يوافق اليوم 21 مارس، في مصر وبعض الدول العربية، حيث غير شعاره الرئيسي إلى زهرة عباد الشمس.

ويختلف يوم الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى أخرى، حيث تحتفل معظم الدول العربية في 21مارس، أما في جنوب إفريقيا يحتفل به في 1 مايو والأرجنتين يحتفل في يوم 3 أكتوبر.

وظهر الاحتفال بعيد الأم لأول مرة في القرن العشرين، تكريما لدور الأمهات في تربية صغارهن، حيث أطلق الصحفي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، فكرة الاحتفال بعيد الأم في مقاله اليومي قائلًا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" وجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق، واختاره في يوم 21 مارس تزامنًا مع بدء فصل الربيع.