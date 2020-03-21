شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل "صفر" في الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني أمس، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

ومن بين الحالات الـ41 الوافدة، تم تسجيل 14 حالة في بكين و9 حالات في شانجهاي و7 في مقاطعة قوانجدونج و4 في مقاطعة فوجيان وحالتين في كل من مقاطعات تشجيانج و شاندونج و شنشي على الترتيب، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان، وتم الإبلاغ عن 269 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الجمعة، وفقا للجنة.

وخرج 590 شخصا من المستشفى بعد شفائهم أمس، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 173 إلى 1963 حالة.

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ووصلت إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81008 حالات بنهاية يوم الجمعة، من بينهم 6013 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و71740 مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم، وتوفي 3255 شخصا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه لايزال هناك 106 أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 9371 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية. وفي يوم الجمعة، خرج 1191 شخصا من المراقبة الطبية.

وبنهاية يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن 256 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و17 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و135 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة.

وخرج 98 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و28 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.