شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق صافرات الإنذار لبدء حظر التجوال بالأردن لاحتواء كورونا: يشمل 10 ملايين شخص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال شهود ومسؤولون، السبت، إن «صفارات الإنذار بالأردن إيذانا ببدء حظر تجريب على مستوى المملكة للحد من حركة السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة في إطار المساعي لمنع انتشار فيروس كورونا».
وقال الجيش إن «كل من ينتهك الحظر الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام».
وحظر التجول سار حتى إشعار آخر.
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