شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تقدم برامج تعليمية للطلبة فى البيت على قنواتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص المتحدة للخدمات الإعلامية على المسئولية المجتمعية للمجموعة وما يتطلبه من دور تنموي وتعليمي قررت تخصيص فترة تعليمية مفتوحة على قنواتها لطلاب الشهادة الإعدادية والصف الاول والثاني الثانوي والشهادة الثانوية ويأتى هذا بناء على طلب قطاع عريض من مشاهدى القنوات بعد تعليق الدراسة حماية للطلاب من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى بإسم المجموعة أن القرار سيتم قريبا تنفيذه بتخصيص الفترة من 8 صباحا وحتى 12 ظهرا على قناتى CBC والحياة العامة وذلك لبث المحتوى التعليمى الخاص بالشهادة الأعدادية والشهادة الثانوية العامة في صورة شرح للمناهج في مختلف المواد كما سيتم تقديم المراجعات النهائية للصف الأول والثانى الثانوى قبل الامتحانات كما أفاد أن الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس ادارة المجموعة شدد على تسخير كافة امكانات المجموعة لتقديم هذه البرامج في صورة مميزة وسيتم في القريب العاجل الأعلان عن مواعيد تقديم تلك البرامج التعليمية على القنوات المحددة. ويأتي هذا بعد تمشيا مع اعلان المتحدة للخدمات الاعلامية عن دعمها لمبادرة #خليك_فى_البيت