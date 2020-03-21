شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات إغلاق الأسواق.. وإجراءات مشددة لمنع رفع الأسعار و«شيشة» المقاهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت شرطة المرافق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية فى المحافظات، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهى والمحال والملاهى الليلية، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

ففى القاهرة، قاد المحافظ اللواء خالد عبدالعال، الخميس، حملة مكبرة، شملت شوارع قصر النيل والشواربى والألفى و26 يوليو وميدان عرابى والأزهر والحسين والنصر وعباس العقاد والنزهة بحى شرق مدينة نصر والميرغنى وميدان روكسى، للتأكد من التزام المحال بتنفيذ رئيس مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والجهات الأمنية، لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق.

وفى المنيا، تم ضبط 568 مخالفة وتحررت محاضر بالمخالفات، وشدد اللواء محمود خليل، مدير الأمن، على تنفيذ القرارات المنظمة للحفاظ على البيئة من التلوث، ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، بالتنسيق مع مركز الشرطة، فى غلق أكبر سوق للجمعة تقام أسبوعيا بقرية القايات بدائرة المركز، وتم غلق مداخل ومنافذ القرية أمام البائعين والتجار فى الساعات الأولى فى أعقاب قيام البعض بمحاولة إقامة سوق عشوائية مسائية، الخميس، ما أدى إلى تدخل الشرطة لفضها.

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من فض أسواق ليلية أقيمت بالمدن والقرى، فيما شنت مديرية الصحة فى البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى حملة على الصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية، أسفرت عن تحرير محضر غلق لمخزن لعدم وجود ترخيص، وضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر بمدينة الغردقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بنى سويف، إنه فى ضوء متابعة حالة الأسواق، شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة على الأسواق أسفرت جهودها عن ضبط 31 مخالفة تموينية، منها مزاولة مهنة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وشهادة صحية منتهية، و50 عبوة كحول مجهولة المصدر، كما ضبطت 794 شيشة، فى 97 كافيه، وأشار إلى أنه سيتم تخصيص رقم على تطبيق «الواتس آب» سيتم الإعلان عنه لاحقًا، ونشره على الصفحة الرسمية، لاستقبال الشكاوى الخاصة بزيادة أسعار السلع.

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وفى السياق نفسه، التزمت المولات وأصحاب المقاهى والكافيتريات والأسواق التجارية فى محافظة السويس، بقرار مجلس الوزراء، وشهدت الكافيترات بكورنيش السويس هدوءًا تامًا، وتم شن حملات أمنية لمتابعة عملية غلق الأسواق التجارية والكافيتريات والمقاهى.

وفى البحيرة، نجحت الوحدات المحلية، فى إغلاق المطاعم وباقى المحال فى مدن المحافظة، وقامت قوات من الشرطة بالتنبيه على أصحاب المحال المستهدفة بالقرار بالإغلاق فى الساعة السابعة، وتابع رؤساء الوحدات المحلية وقوات الشرطة الالتزام بالإغلاق بعد الساعة السابعة، وتلاحظ أن الالتزام فى القرى لم يتبعه التزام مماثل فى معظم القرى، ورغم منع إقامة الأسواق، لكن قرية كوم الفرج أقيمت فيها سوق الجمعة الأسبوعية بمشاركة نحو 4 آلاف من الأهالى.

وفى الغربية، أعلن المحافظ الدكتور طارق رحمى، اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية قصوى، من بينها منع التجمعات وغلق مراكز الدروس الخصوصية ودور المناسبات ومحال الألعاب الإلكترونية، وشدد على استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة.

وفى الإسكندرية، تم ضبط مصنع لتصنيع المواد الكيماوية والصناعية غير مرخص بمنطقة الناصرية، وتم التحفظ على كميات من الديتول مجهول المصدر والصابون مجهول المصدر، كما تم ضبط مصنع بزاوية عبد القادر للمواد الكيماوية والمنظفات به مطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات.

وفى أسيوط، أصدر المحافظ اللواء عصام سعد قرار رقم 396 لسنة 2020 بغلق الأسواق العمومية والسويقات بنطاق المحافظة حتى إشعار آخر، فضلًا عن إيقاف تقديم الشيشة فى المقاهى والمطاعم مؤقتًا، حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى من خلال الشيشة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية والمرور على الأسواق والمحال العامة والصيدليات ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بمركز ومدينة الحامول.