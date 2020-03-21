شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد «المحروسة».. «اللهم ارفع البلاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء.. ووجوب طاعة ولى الأمر»، كان القاسم المشترك فى كل خطب الجمعة بمعظم مساجد الجمهورية، أمس.

فقد شهدت صلاة الجمعة فى المحافظات، أمس، إقبالًا متوسطًا من المصلين، وحرص الخطباء على الدعاء برفع البلاء، ممثلًا فى فيروس كورونا، ودعوا إلى اتباع الإرشادات التى تجنّب المواطنين الإصابة به؛

وفى القاهرة، أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بمسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو، وتناول فيها موضوع «الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء.. ووجوب طاعة ولى الأمر». وبكى وزير الأوقاف وبدأ عليه التأثر أثناء دعائه فى نهاية خطبة الجمعة بأن يحمى الله المسلمين من الوباء، كما طالب الوزير المصلين بعدم مصافحة الآخرين عقب الصلاة أو المعانقة، كما لم تستغرق الخطبة أكثر من 15 دقيقة. وفى سياق متصل، بدأت الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية المختلفة، أمس، تنفيذ حملة لتطهير وتعقيم المبانى، بالتزامن مع المبادرة التى أطلقتها وزارة الصحة، بالتنظيف والتعقيم الأسبوعى.

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مساجد المحافظات

مساجد المحافظات

مساجد المحافظات

مساجد المحافظات

مساجد المحافظات

مساجد المحافظات

مساجد المحافظات

مساجد المحافظات

مساجد المحافظات

واستمرت، أمس، جهود كل العاملين بالمساجد للعناية بنظافتها على أكمل وجه، بالتنسيق مع مديريات الصحة وهيئات التطوير بالمحافظات، وواصلت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية حملات تنظيف وتعقيم المساجد، وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رؤساء القطاعات ومديرى المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ التعليمات ومتابعة عمليات تعقيم وتنظيف المساجد أولًا بأول.

كما تم غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد، فى إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام فى غلق أى منفذ يمكن أن يكون سببًا فى انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

كما التزمت المساجد بتنفيذ قرار وزير الأوقاف، الذى أصدره لجميع مديريات الأوقاف بأن المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة بها، لأن الأماكن المغلقة أكثر عُرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وتكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد.

عدسة «المصرى اليوم» فى القاهرة والمحافظات رصدت بالصور الإقبال المتوسط من المصلين على المساجد، كما رصدت تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها وزارة الأوقاف والمبادرات المدنية بتعقيم ورش ساحات المساجد وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.