شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء 50 بدلة وقاية و50 قناعًا واقيًا سيجرى تسليمها للعاملين الذين سيعملون على هذه الأجهزة.

جاء ذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية التى قررها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لتنفيذ توجيهات الحكومة بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف رئيس الهيئة، أنه جرى توفير عدد 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل، مشيراً إلى أن السائق أو المحصل الذى يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورًا للمستشفى للكشف الطبى عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت إيجابيته للمرض.

وأشار اللواء رزق على، إلى توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعى لاستخدامها فى تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات، وكذا فى المحطات النهائية فور وصول الأتوبيس ونزول الركاب، ولن يتم صعود الركاب للأتوبيس إلا بعد تعقيمه، بالإضافة إلى لصق إعلان للوقاية من فيروس كورونا على الزجاج خلف السائق لتوعية الركاب بطرق العدوى والوقاية من الفيروس.

وذكر رئيس الهيئة، أنه جرت زيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب، كما تم شراء أجهزة رش لتعقيم مستشفى الهيئة يوميًا وأجهزة قياس الحرارة عن بعد، مشيرًا إلى أن أى عامل يتردد على المستشفى أو طبيب أو ممرض يظهر عليه ارتفاع درجة الحرارة يجرى عزله فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى توفير مكان للعزل بالمستشفى.