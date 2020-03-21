شكرا لقرائتكم خبر عن 73% من القراء يتوقعون نجاح قرار غلق المطاعم والمقاهى في الحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح قرار غلق المطاعم والمقاهى في الحد من انتشار فيروس كورونا، توقع غالبية القراء نجاح قرار غلق المطاعم والمقاهى في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقع 73% من القراء نجاح قرار غلق المطاعم والمقاهى في الحد من انتشار فيروس كورونا، بينما استبعد 27% من القراء نجاح قرار غلق المطاعم والمقاهى في الحد من انتشار فيروس كورونا.