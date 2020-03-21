شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات مكبرة لاستهداف المراكز التعليمية المخالفة، وذلك بهدف منع الاختلاط والزحام، تزامناً مع الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشددت الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى ظل حملات التوعية التى تقودها المؤسسات المعنية لغلق المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، حيث يأتى ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وكانت الحملات الأمنية خلال الأيام الماضية أثمرت عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1182 مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى جرى استهدافها وغلقها على مدار أربعة أيام 7597 مركزًا تعليميًا.