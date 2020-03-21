حدث ليلاً| ماذا قال وزير التعليم عن رد مصروفات المدارس الخاصة؟.. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

وصلتنا الشكوى.. ماذا قال وزير التعليم عن رد مصروفات المدارس الخاصة لأولياء الأمور؟

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن رد المصروفات الدراسية المتعلقة بالمدارس الخاصة، إنه يبحث مع أصحاب المدارس الخاصة مشكلة المصروفات الدراسية فى ظل توقف الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

للتفاصيل اضغط هنا

"الأوقاف": استمرار تعقيم وتطهير ديوان عام الوزارة والمساجد على مستوى الجمهورية

قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، إن أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام الوزارة بدأت، الجمعة، ومن المقرر أن تنتهي غدا السبت، في الوقت الذي تتواصل فيه حملات النظافة والتعقيم والتطهير في كافة المساجد على مستوى الجمهورية من خلال التنسيق التام مع مؤسسات الدولة كل في محافظات مصر.

للتفاصيل اضغط هنا

شكري يُسلم رسالة من السيسي إلى رئيس النيجر بشأن تطورات ملف سد النهضة

سلم وزير الخارجية سامح شكرى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس النيجر محمد إيسوفو بشأن التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة.

للتفاصيل اضغط هنا

​"حماية المستهلك": الحبس و2 مليون جنيه غرامة عقوبة التلاعب في الأسعار

Advertisements

قال الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة التصدي لكل مستغلي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

للتفاصيل اضغط هنا

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين قصيري المدى صوب بحر الشرق، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش.

للتفاصيل اضغط هنا

إسرائيل تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

سجلت إسرائيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بعد وفاة مسن عمره 88 عامًا في مستشفى "شير زيديك" بالقدس ليل الجمعة، حسبما أفاد تقرير إخباري.

للتفاصيل اضغط هنا

كندا تتخطى 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت كندا، اليوم الجمعة، تخطي عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد حاجز الألف، بينهم 12 حالة وفاة.

للتفاصيل اضغط هنا