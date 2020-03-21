أخبار مصر | في يوم "ست الحبايب".. تعرف على مظاهر الاحتفال بعيد الأم بكل دولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يوم "ست الحبايب".. تعرف على مظاهر الاحتفال بعيد الأم بكل دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الاحتفال بعيد الأم في مطلع القرن العشرين، على يد الأمريكية (آنا جارفيس)، حيث خصصوا يومًا في السنة للأم، تقديرًا لدورها في حياة أبنائها، وعام 1908 طالبت "جارفيس" باعتماد يوم 12 مايو ليكون عيدًا للأم، وأنشأت عام 1912 "الجمعية الدولية ليوم الأم"، مطالبة باستخدام مصطلح "mother's"؛ لتحث العائلات على تقدير أمهاتهم، وبعدها اتسعت دائرة الإحتفال حتى وصل لعدة أيام وشهور مختلفة في السنة.

عيد الأم في مصر

أما في المنطقة العربية، فانطلق عيد الأم من مصر بفكرة أطلقها الشقيقان: مصطفى أمين، وعلي أمين، (مؤسسا جريدة الأخبار)، تكلما فيها عن ضرورة تخصيص يوم للأم، فتم اعتماد يوم ٢١ مارس من كل عام للاحتفال به.

اختلاف المواعيد

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ويختلف يوم الأم من دولة لأخرى، فمثلًا في العالم العربي يكون يوم 21 مارس، وفي النرويج يُحتفل به في 2 فبراير، وتحتفل به الأرچنتين يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو، أما بالولايات المتحدة فيُحتفل به في الأحد الثاني من شهر مايو كل عام.

وتختلف أيضًا مظاهر الاحتفال بعيد الأم طبقًا لعادات كل دولة، ففي مصر يُهنئ الأطفال والكبار أمهاتهم بتقديم الهدايا في احتفال أسرى صغير يملأه الحب، على أنغام أغنية "ست الحبايب".

تخفيض أسعار مواد الزينة

وفي المغرب والجزائر وتونس، يتم عمل تخفيضات للأمهات على أسعار الماكياچ، والأزياء، ومستلزمات البيت والسفر، وتهتم وسائل الإعلام بالتحدث عن دور الأم في حياة أبنائها، وأهمية تكريمها في يوم مثل هذا.