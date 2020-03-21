شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تغلق أديرتها بسبب كورونا.. و«سانت كاترين» يرفض استقبال الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إغلاق عدد من الأديرة أبوابها امام الزائرين بدءا من اليوم ولمدة ١٥ يوما تضامنا مع توجيهات الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وبدات الكنيسة قرارها بدير القديس الانبا بيشوى في وادى النطرون حيث قرر الدير غلق ابوابه امام الزائرين والامتناع التام عن استقبال احد حتى اسر الآباء الرهبان وذلك لمنع التجمعات ومواجهة فيروس كورونا .

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كما اعلن دير القديس الانبا بولا في البحر الاحمر منع الزيارات من اليوم الجمعة وحتي عيد القيامة المجيد لهذا السبب .

كما أعلن دير سانت كاترين في سيناء غلق الدير وعدم السماح للحجاج والزوار بدخول الدير مع قصر الصلوات على رهبان الدير تماشيا مع قرار بطريركية أورشليم،

حيث أن الدير يتبع روحيا هذه البطريركية، بغلق الكنائس وقصرها على كاهن ومرتل مع البث المباشر للخدمات والصلوات.