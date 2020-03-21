شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق خطا ساخنا للحجز للتأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن بدء حجز مواعيد الكشف في الوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد, وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٤٤ .

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وأكد السبكي أن الحجز سيكون متاح من خلال الخط الساخن من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءا, وذلك بهدف التيسير على المواطنين في الحجز, وضمان عدم وجود كثافات عالية في الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة, وأشار السبكي أن الحجز سيتم من خلال الرقم القومي أو رقم المريض الموحد Patient ID وأكد السبكي أن التسريع في إطلاق خدمة الحجز عبر الخط الساخن يأتي ضمن الخطوات الإحترازية التي قامت بها هيئة الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا, حيث أن الحجز من خلال الخط الساخن سيقلل بصورة كبيرة من الكثافات العددية في العيادات والوحدات والمراكز الصحية المختلفة.

وأكد السبكي أن إطلاق خدمة حجز مواعيد الكشف من خلال خدمة الخط الساخن تأتي لتحسين تجربة المنتفع في الحصول على الخدمة والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية, من خلال تسريع الحصول على الخدمة بأقل مجهود خاصة لكبار السن وغير القادرين.

ودعي السبكي المواطنين التزام المنازل في الفترة الحالية, وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل دعم الفريق الطبي في مواجهة فيروس كورونا الجديد