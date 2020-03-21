شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى الطماطم .."الزراعة " تقدم روشتة للعروة الصيفية لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية ، التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، والخاصة بزراعات العروة الصيفية لمحصول الطماطم من خلال اتباع طرق الممارسات الجيد من بداية زراعة المحصول لزيادة الإنتاج .

وكشف تقرير المحاصيل الزراعية ، أن التوصيات التى يجب على مزارعى الطماطم إتباعها خلال زراعة العروة الصيفية ، تتضمن كيفية تجهيز الأرض وطرق الرى والزراعة واستخدام الأسمدة وطرق مكافحة الآفات التى تصيب محصول الطماطم.

1-يجب على مزراعى الطماطم خلال الفترة الحالية ، زراعة العروة الصيفية بالأرض المستديمة بعد تجهيزها بالحرث مع وضع 5 اجولة سوبر فوسفات 15% مع100كجم سلفات نشادر للفدان مع الحرثة الأخيرة.

2- يجب على مزراعى الطماطم خلال الأيام المقبلة، تخطيط الأرض وتروى رية كدابة قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب طبيعة التربة، وتتم الزراعة بطريقة الوتد والرى عقب الشتل .

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3- يجب على مزراعى الطماطم خلال ، مراعاة أن تتم الزراعة بعمل جور بوتد توضع فيها الشتلات على الريشة البحرية وتغرس الشتلات إلى أعلى منطقة الجذور حسب طولها.

4- يجب على مزراعى الطماطم خلال الأيام المقبلة ، إضافة الطعم السام ضد الحفار والدودة القارضة.

5- يجب على مزراعى الطماطم خلال الشهر الجاري، إعداد مشاتل العروة الصيفية العادية مع رشها ضد النيماتودا ، كذلك التغذية الورقية والرش الفطرى الوقائى وذلك بعد تكون2ورقة حقيقة مرة كل أسبوع.

6- يجب على مزراعى الطماطم خلال الشهر الجاري، استمرار جمع ثمار العروة الشتوية.

7- يجب على مزراعى الطماطم خلال الأيام المقبلة ، مراعاة الكشف والتغطية تدريجيا للانفاق البلاستيكية من على النباتات حتى تتاقلم تدريجيا على الجو العادى ثم يرفع البلاستيك نهائيا مع نهاية هذا الشهر، وتعفير النباتات بالكبريت والتسميد مرة أسبوعيا مع برنامج التسميد القائم بنترات الكالسيوم.