التعليم: إرسال جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمدارس لإطلاع الطلاب عليها

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وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.
وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير، أن الوزارة أخذت فى الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة فى طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدى فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتى تنطلق السبت 9 مايو 2020، وتستكمل باقى الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتلك الشائعة فى وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.
وأعاد المركز التأكيد على أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات سارى لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وسيجرى استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد الامتحانات فى موعدها المقرر.
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