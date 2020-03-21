محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن 30 حالة جديدة بفيروس كورونا، ضمن الحالات الـ46 التي أعلنت عنها الوزارة بالأمس، كانت لأشخاص قادمين من العمرة.
وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كل يوم مش أقل من 15 حالة عمرة، وأتمنى أن نحرص على الالتزام في البيت لمدة 14 يومًا".
وتابعت: "هناك طبيب وممرضة شُفيا اليوم، وكل الأطقم الطبية أبطال، ومازالت هناك بعض الحالات الإيجابية للمسعفين، كلهم أبطال وأسرهم أبطال، ولا يقصرون لحظة في خدمة بلدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 15 إصابة جديدة بكورونا يوميًا بين العائدين من العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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