قصور الثقافة تصدر محاورات أفلاطون "ثياتيتوس وفايدروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب محاورات أفلاطون "ثياتيتوس وفايدروس" ترجمة الدكتورة أمير حلمي مطر، عن سلسلة الفلسفة، والتي يرأس تحريرها الدكتور سعيد توفيق.

تعد محاورة ثياتيتوس من أكثر محاورات أفلاطون حيوية وخصوبة وثراء في الأفكار، لأهمية الموضوع الذي تناولته، وهو طبيعة العلم. وكانت مشكلة المعرفة العلمية مشكلة ملحّة في العصر الذي كتب فيه أفلاطون هذه المحاورة. ومن أهم ما ناقشه أفلاطون في هذه المحاورة "النظرية الحسية" في المعرفة التي توحِّد بين العلم والمعرفة الحسية.

أما محاورة فايدروس فإنها من أهم المحاورات التي أظهرت لأفلاطون نظرية إيجابية في الفن وفلسفة الجمال. وليس هذا بالأمر الغريب على فيلسوف أثار مشكلة الفن في كتاباته منذ أكثر من ألفي عام، وكانت فلسفته ثمرة لفترة من أزهى عصور الفن على مدى التاريخ، وهو العصر الذي بلغت فيه التراجيديا والخطابة والنحت والتصوير مبلغ النضج والكمال.​