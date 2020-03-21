شكرا لقرائتكم خبر عن «كافح الوباء» و«توعية أهالينا» و«صنَّعها» مبادرات جماعية فى البحيرة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من مواطنى البحيرة، مبادرات فردية وجماعية للتوعية بأخطار فيروس كورونا وطرق الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس بالجهود الذاتية، بالإضافة إلى دعوات للعزل الذاتى فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، فيما لجأ آخرون لاستخدام ماكينات ومواتير رش المبيدات فى تطهير المدن، وتوزيع المطهرات والتوعية فى القرى، وتوصيل احتياجات كبار السن للمنازل وتصنيع الكمامات وتوزيعها على عمال النظافة.

فى مدينة ادكو، أطلق أصحاب الأراضى الزراعية مبادرة لتعقيم المدينة، باستخدام مواتير رش المبيدات، وبدأت الفكرة بمناشدة من عماد عابدين، أحد أهالى إدكو، للمزارعين بأن يقوم كل من لديه ماكينة رش مبيدات بتعقيم منطقته والمنطقة المجاورة له، موضحًا أن كل لتر كلور يتم تخفيفه بخمسين لتر مياه.

واستجاب عدد من المزارعين بتطهير شوارع المنطقة الشرقية والوحدة البيطرية، ومساجد الصباغ ونور الإسلام وكوزو والبنا والمدينة المنورة وعبد الجواد ومنطقة الزغبى، ودعت المبادرة التى أطلقوا عليها «كافح الوباء»، باقى المزراعين إلى تعقيم البلد كلها فى وقت واحد عقب صلاة الجمعة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، ومشاركة الشباب فى عملية التعقيم.

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وأطلق فريق «سيدات الخير» مبادرة «توعية أهالينا» لتعريف سيدات قرية الكنائس بكفر الدوار بفيروس كورونا، وتوزيع مستلزمات التطهير والتعقيم، من كلور ومناديل وصابون، وتم شرح الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين، واستخدام المطهرات فى تعقيم المنازل.

وأعلن شباب جمعية صوت كفر الدوار، عن مبادرة لمساعدة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة لتوصيل طلباتهم للمنازل، ومساعداتهم على عدم النزول للشوارع باعتبارهم الأكثر عرضة للتأثر بالفيروس، وقال هيثم عبدالعزيز، منسق المبادرة، إن المباردة يشارك فيها أكثر من 50 شاب وفتاة من أبناء كفر الدوار، وتستهدف قضاء حوائج كبار السن دون اضطرارهم للنزول إلى الشوارع.

وأضاف «عبدالعزيز» أن المبادرة مازالت فى البداية، وتم تخصيص رقم لتلقى اتصالات المحتاجين للمعاونة، سواءً للذهاب للمستشفيات أو شراء الأدوية.

وقال عبدالمنعم توتو، من أهالى مدينة إدكو، أن عددًا من شباب مدينة أدكو أطلقوا مبادرة «صنَّعها» للتغلب على ارتفاع أسعار الكمامات، لمساعدة عمال النظافة على حماية أنفسهم من الأمراض والأوبئة عمومًا.