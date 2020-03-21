شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يطالب المواطنين بالبقاء فى المنزل: «تحلوّا بالمسؤولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد مجلس النواب، بالخطوات والتدابير والإجراءات التى اتخذتها الدولة، للوقاية من فيروس كرونا، بداية من القيادة السياسية التى وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظاً على صحة وسلامة أبناء الوطن معلنة إعطاء الأولوية لصحتهم، كما أشاد أيضاً بالتدابير الاحترازية الحازمة والوقائية التى اتخذتها الحكومة.

Advertisements

وقال المجلس فى بيان، الجمعة، إن قرارات الحكومة تخفيض أعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل فى المطاعم والمقاهى والمحال والمولات التجارية، جاءت تجنيباً للمواطنين من احتمالات انتشار الفيروس الذى استباح معظم دول العالم. ووصف المجلس، أداء القوات المسلحة بـ«الرائع»، إذ إنها بذلت جهداً كبيراً فى اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية السريعة بأسلوب احترافى - كعادتها دائماً- لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية والحكومية والتى يرتادها عدد كبير من المواطنين وفى مقدمتها مبنى البرلمان لضمان تحقيق الوقاية والحماية من أى خطر محتمل.

وناشد المجلس، المواطنين، كل فى موقعه، بالبقاء فى المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة منعاً لانتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، وتطبيق تلك الإرشادات، إذ إن درجة استجابة المواطنين بالبقاء فى المنازل ستساهم فى الحد من انتشار الفيروس، وتجنب اتخاذ أى تدابير إضافية لمواجهة هذا الفيروس.

وأكد المجلس، أن سلوك المواطنين فى الأيام المقبلة هو الذى سيحدد الإجابة على هذه التساؤلات، مشدداً على اطمئنانه لتوافر السلع الغذائية وإتاحتها للجميع فى كل الأوقات، مع وجود احتياطى استراتيجى كاف منها، وعدم وجود أى ضرورة للشراء غير المبرر الذى يفوق الحاجة. وأهاب المجلس، بالمواطنين التحلى بالمسؤولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة فى نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من تجارب الدول الأخرى لأن فيها ما يكفى من الدروس المستفادة.