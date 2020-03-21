شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الموسيقين يقرر إعانة وقتية للأعضاء بسبب فيروس كورونا‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر اجتماعا عاجلا ضم كافة اعضاء مجلس الادارة والشئون القانونية وادارات الحسابات والإدارات الأخرى للنقابة التزاما بقرارات الدولة تجاه الأزمة العالمية والتي تسبب فيها فيروس كورونا الجديد، ونتح عنها توقف تام بكافة الانشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية.

وأضاف في بيان، أنه استشعارا بالازمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة على مستوى عدة فئات مجتمعية وخاصة فئة الموسيقيين الذين يعملون بشكل يومي تقرر فيه صرف اعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين واصحاب الرواتب الشهرية، على أن يقوم العضو بارسال بياناته بداية من يوم السبت ٢١ مارس إلى يوم الاربعاء ٢٥ مارس على رقم الواتساب ٠١٢٢١٥١٦٤٨٦ للاعضاء العاملين بالقاهرة والجيزة التي تنطبق عليهم الشروط على أن يتم الصرف بداية من يوم الاحد ٢٩ مارس ويرفق مع البيانات صورة الرقم القومي وصورة كارنيه العضوية 2019.. اما باقي الأعضاء بالمحافظات الأخرى يتم إرسال البيانات باللجان والنقابات الفرعية.

وسوف يتم إخطار الأعضاء العاملين بتحديد آلية الصرف خلال رسالة واتساب.

كما تقرر اعفاء كافة الاعضاء المنتسبين من كافة الغرامات حتى أغسطس ٢٠٢٠