شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: 41 مليون جنيه لاستكمال تطوير مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة صندوق السياحة فى اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار على تحويل ٤١ مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لاستكمال أعمال تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة من الميزانية المخصصة لها من موازنةً الصندوق البالغة ٦٠ مليون جنيه.

وقال نادر الشاعر، أمين عام الصندوق فى تصريحات، الجمعة، إن مشروع التطوير يشمل 3 مناطق على المسار وهى: مناطق مصر القديمة وكنيسة المعادى ووادى النطرون، حيث وضعت هيئة التنمية السياحة الخطط والاشتراطات التنموية لهذه المناطق لما يمثله المشروع من أهمية للقطاع السياحى، إذ سيعمل على زيادة أعداد السائحين إلى المقاصد السياحية الدينية فى مصر، موضحاً أن أعمال التطوير تشمل كل ما يتعلق بالخدمات السياحية للزائرين، حيث قام المجلس الأعلى للآثار بترميم جميع المواقع الآثرية

الواقعة على المسار.