شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترويج لـ«منظومة المخلفات الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة ستطلق حملة إعلامية حول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتعريف المواطنين بالمنظومة ومراحلها، للمشاركة وضمان الفاعلية وتحقيق الأهداف المنشودة منها، بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الصحة والبيئة. جاء ذلك خلال استقبال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للدكتورة ياسمين فؤاد، لمتابعة سير المنظومة، ووضعها محل التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتناول الوزيران الموقف الحالى لتجهيز البنية التحتية للمنظومة فى كل المحافظات، حيث أكدا ضرورة الانتهاء منها طبقًا للمخطط الزمنى لها، كما ناقشا التعاقدات الخاصة بالمنظومة فى محافظة القاهرة تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، كما ناقشا إجراءات البدء فى تدريب العاملين على منظومة النظافة الجديدة.

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وفى سياق آخر، اجتمعت الوزيرة ياسمين فؤاد وطارق الملا، وزير البترول، فى إطار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المعايير والاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون البيئة والإجراءات التنفيذية التى قامت بها شركات البترول العاملة فى محافظتى السويس والبحر الأحمر والتى تضم شركات الإنتاج جابكو والعامة والأمل وبتروجلف وزيتكو، بالإضافة لشركتى التكرير السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى على خليج السويس.

واقترح الملا تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزيرين ورئيسى هيئة البترول وجهاز شؤون البيئة والمختصين من الهيئة والجهاز للوقوف على الموقف التنفيذى وتذليل أى صعاب والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للإصلاح البيئى، فيما اقترحت الوزيرة تكليف استشارى بيئى لمراجعة خطط الإصلاح المزمع تقديمها من الشركات وتقديم تقرير بصلاحيتها وتوافقها البيئى قبل تقديمها لجهاز شؤون البيئة.

وأشار الملا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان فى منتصف إبريل للوقوف على المستجدات والموقف التنفيذى حسب الاتفاق وعقد اجتماعات تنسيقية تضم المختصين من هيئة البترول وجهاز حماية البيئة لاستكمال الأعمال.