شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع صناعى جديد لإنتاج الأملاح الكيميائية والدوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقعت الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا للكيماويات الوسيطة مذكرة تفاهم بهدف إنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف. حضر التوقيع، عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعلاء الشريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المكس، ورئيس مجلس إدارة شركة دلتا. من جانبه، أوضح اللواء عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة، أهمية الاتفاق فى استخدام أحدث الحلول العلمية لإنشاء صرح صناعى عملاق لإنتاج الأملاح الكيماوية متعددة التخصصات وبخامات مصرية 100% واستغلال الإمكانيات المُتاحة دون تحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية، مشدداً على أن هدف المشروع تلبية كافة الاحتياجات المحلية كمرحلة أولى ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والإفريقية.

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