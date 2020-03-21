شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام الربيع.. طقس اليوم بارد وشبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، أول أيام الربيع، بالقاهرة الكبرى طقسًا بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

وشهد أمس الجمعة، بالقاهرة الكبرى طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد شهد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وشهد جنوب الصعيد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة.