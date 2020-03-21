شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالازهر توضح حكم اعداد رسالة علمية مقابل مبلغ مالى معين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم عمل رسالة علمية مقابل مبلغ مالي معين ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: أن الشخص الذي يتعاقد على أن تؤلف وتكتب له رسالة علمية يقوم بتقديمها إلى الجامعة لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه مقابل مبلغ من المال أنه يقوم بغش وتدليس وسرقة علمية ولاشك أن مثل ذلك لا يحل بحال من الأحوال ولا يجوز أخذ المال على هذا العمل لأنك شريكه فيه ولا شك أنك تعاونه على ماهو محرم شرعًا وقد قال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " .

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وكان قد اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السادسة لأعضاء الفتوى باللجان الفرعية بالمحافظات، بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف؛ لأجل تأهيل أعضاء اللجان فى المحافظات وتنمية مهاراتهم فى مجال الإفتاء لتفعيل دورهم فى نشر الوسطية بين الناس ودعم خطط الأزهر الشريف فى مواجهة فوضى الفتاوى المضللة.