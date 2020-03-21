شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هناك بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة المصروفات الدراسية والمتعلقة بالمدارس الخاصة، مشيرًا إلى أنه يبحث مع أصحاب المدارس الخاصة مشكلة المصروفات الدراسية فى ظل توقف الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتابع شوقى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه سوف يتم التفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة معهم بالنيابة عن أولياء الأمور، وقريبا سنصل لنتيجة جيدة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن مشاكل المدارس الخاصة يعمل على التفكير فيها مسئولون فى الوزارة ويتم العمل عليها مع أصحاب المدارس الخاصة.

من جانب أخر، استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعض التساؤلات والأزمات التى يكن أن يقع فيها الطالب، أثناء تطبيق نظام التعليم الجديد "التعلم عن بعد"، حيث قال الوزير: ماذا لو لم يكن عندى إنترنت او شريحة أو موبيل من أى نوع؟.. وماذا لو لم يكن عندى تليفزيون كى أرى القنوات التعليمية؟.. وماذا وماذا من الحجج التى تمنعنى من أداء المشروع اللازم للنجاح فى المادة؟.

وتابع وزير التعليم: "فى هذه الحالة يتوجب على الطالب الذى لم يقدم مشروعا، أن يبدأ العام الدراسى القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسى التالى، أما إذا قدم مشروعه على منصة التواصل فى موعده قبل 15 مايو 2020 لن يضطر إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين".

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واستعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الجهود التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقى، فى رسالة مصورة (فيديو)، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتى استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التى نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقى، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصرى "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg.

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمى رقمى هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالى أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".