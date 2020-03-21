شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية مستمرة فى تطهير الفنادق.. كيف تجرى عملية التعقيم × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، فى إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها، وذلك فى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الأسبوع المقبل بالفنادق الموجودة بمحافظة الأقصر وهكذا.

TUV-Nord

وإليك طرق تطهير وتعقيم الفنادق:1- عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان ويقوم بتنفيذها فرق خاصة لكل فندق.2 - كل الفرق جرى تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.3 - تقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادى الفندق.4- عملية التطهير تتم كل 3 ساعات وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.5 - تم الاستعانة بشركةالألمانية لتقوم بعملية فحص وتفتيش على الفنادق للتأكد من أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتى تبدأ من فترة الوقاية إلى فترة اكتشاف الإصابة وما بعدها.

أكد وزير السياحة والآثار ضرورة استغلال هذه الفترة فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث جرى الاتفاق مع شركتين عالميتين للبدء الفورى بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية، وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.

وقد أبدى اتحاد الغرف السياحية بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف على العاملين بها.