لص يغافل مصورة صحفية ويسرق حقيبة نقودها بمنطقة الساحل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تُكثف أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من جهودها للقبض شخص مجهول قام بسرقة مصورة صحفية ووالدتها بمنطقة الساحل. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد علاء خلف الله مفتش قطاع الساحل، مفاده تلقي قسم شرطة الساحل بلاغا من "و"، مصورة صحفية، بأنها أثناء سيرها برفقة والدتها أعلى كوبري الساحل قام شخص مجهول بخطف حقيبة يدها وتحتوي على مبالغ مالية وأوراق وفرا هاربا. حُرر محضر بالواقعة يحمل رقم 3960 لسنة 2020، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

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