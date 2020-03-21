محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (267,670) ألف إزالة على النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.
وأوضح التقرير، أنه تم إزالة 287 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع، حيث نفذ قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد "153" إزالة على طول النهر وفرعيه، بينما نفذ قطاع الري بتنفيذ "84" إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (50) إزالة على منافع الصرف.
كانت هذه تفاصيل خبر "الري": إزالة 287 حالة تعد على نهر النيل خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.