الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق خطا ساخنا لحجز الكشف في الوحدات والمراكز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، بدء حجز مواعيد الكشف في الوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 15344.

وأكد السبكي، في بيان اليوم الجمعة - أن الحجز سيكون متاح من خلال الخط الساخن من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءا، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في الحجز وضمان عدم وجود كثافات عالية في الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة.

Advertisements

وأشار إلى أن الحجز سيتم من خلال الرقم القومي أو رقم المريض الموحد Patient ID، مؤكدا أن التسريع في إطلاق خدمة الحجز عبر الخط الساخن يأتي ضمن الخطوات الإحترازية التي قامت بها هيئة الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد حيث أن الحجز من خلال الخط الساخن سيقلل بصورة كبيرة من الكثافات العددية في العيادات والوحدات والمراكز الصحية المختلفة.

وأكد السبكي، أن إطلاق خدمة حجز مواعيد الكشف من خلال خدمة الخط الساخن تأتي لتحسين تجربة المنتفع في الحصول على الخدمة والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية من خلال تسريع الحصول على الخدمة بأقل مجهود خاصة لكبار السن وغير القادرين.

ودعا رئيس مجلس إدارة الهيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المواطنين إلتزام المنازل في الفترة الحالية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل دعم الفريق الطبي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.