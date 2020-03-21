المتحدة للخدمات الإعلامية: تخصيص فترات تعليمية مفتوحة على القنوات التابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
في إطار حرص المتحدة للخدمات الإعلامية على المسئولية المجتمعية للمجموعة، وما يتطلبه من دور تنموي وتعليمي قررت
أعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخصيص فترة تعليمية مفتوحة على قنواتها، لطلاب الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي والشهادة الثانوية، بناء على طلب قطاع عريض من مشاهدي القنوات، وعقب تعليق الدراسة في المدارس حماية للطلاب من خطر تفشي فيروس "كورونا المستجد".
وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المجموعة، أن القرار سيتم تنفيذه قريبًا، من خلال تخصيص الفترة من 8 صباحًا و حتى 12 ظهرًا على قناتي CBC والحياة العامة، لبث المحتوى التعليمي الخاص بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة، في صورة شرح للمناهج في مختلف المواد كما سيتم تقديم المراجعات النهائية للصف الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات.
كما أفاد بأن رئيس مجلس إدارة المجموعة تامر مرسي، شدد على تسخير كافة إمكانيات المجموعة لتقديم هذه البرامج في صورة مميزة وسيتم في القريب العاجل إعلان مواعيد تقديم تلك البرامج التعليمية على القنوات المحددة.
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