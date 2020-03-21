مصر | دوريات أمنية تجوب شوارع الجيزة للتأكد من إغلاق المحلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوريات أمنية تجوب شوارع الجيزة للتأكد من إغلاق المحلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مساء اليوم الجمعة، حملاتها الليلية على جميع أنحاء المحافظة، للتأكد من إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والملاهي الليلية، والكافتيريات والمقاهي، والمولات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدير أمن الجيزة على ضباط وأفراد جميع أقسام ومراكز القطاع بتسيير دوريات بجميع أنحاء المحافظة، والتأكيد على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وحررت الأجهزة الأمنية بالجيزة عددا من المخالفات للمحلات التجارية والمطاعم الغير الملتزمة بالقرار، كما استمر أصحاب المحلات والمهن التي لا يسري قرار الغلق عليها في فتح أبوابها مثل: المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة بالمحافظة.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور من اليوم وحتى 3132020 للحد من انتشار فيروس كورونا.