مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مفاجآت في واقعة انتحار أجنبي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مفاجآت في واقعة انتحار أجنبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

العثور على جثث 3 أطفال أسفل عقار حلوان المنهار

عثرت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، على جثث 3 أطفال تحت أنقاض العقار المنهار بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية في حلوان.

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دوريات الأمن تجوب شوارع القاهرة للتأكد من إغلاق المحلات

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عدة حملات ليلية بجميع أنحاء القطاع، للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم والملاهي الليلية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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نداء من الشرطة.. الخليج 365 تحصل على صور لجثة طفل أبو النمرس

حصلت بوابة الخليج 365، على صورة الطفل المعثور على جثته ملقاة بالطريق بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

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مفاجآت في انتحار أجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة انتحار أحد الأشخاص بالقاهرة، وضبط شخصين لقيامهما بتدبير السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

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