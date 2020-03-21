شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من وزيرة الصحة للمصريين للوقاية من كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا نحمد لله لأنه بفضل قرارات القيادة السياسية وبفضل الأرض اللي بتشتغل فيها وزارة الصحة وكل الأجهزة قدرنا نقلل الحالات اليومية ونحسن علاج الناس والحمد لله نسب الشفاء عندنا محترمة جدا.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»: «خلينا نحافظ على ده أرجوكم، والتزام الشخص ما يخصهوش لوحده يخص دولة ويخص المجتمع، وأرجو الناس تلتزم بعدم الزيارات الكتير وعدم الخروج الكتير معلش هنتعب شوية بس أحسن ما تبقى ظروفنا توصل لحاجات ربنا يبعد عنا الشر والحمد لله إحنا لحد النهارده من أنجح الدول في هذه الإجراءات ومحققين نتائج إيجابية».

وتابعت: «نرجو الاستمرار على ذلك لأن النوع ده من الوباء لا يحتمل الأخطاء».