شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تأمر بإغلاق مسجد السيدة زينب بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة الأوقاف غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات . وقالت وزارة الأوقاف : من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما ، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٠م ، ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد ، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات فقد قررنا غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات .

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