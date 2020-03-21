شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتحدث عن منحنى الذروة في إصابات كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن «منحنى الذروة اللي هو ممكن يطلع بسرعة بعدد الإصابات بنحاول نقلله على قد ما نقدر بأقل عدد إصابات يومية، علشان نعدي بالبلد».

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وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»: «المجهود ده مش مجهود طبيعي المحافظين شغالين 24 ساعة وأطقم وزارة الصحة في كل مكان ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والمحليات كلها ورئيس الوزراء.. الناس بتشتغل 24 ساعة علشان نقلل الإصابات».

وتابعت: «إحنا كنا بنفحص طيارة طيارة وبنعمل اختبار كورونا لكل بني آدم في الطيارة، ولحد دلوقتي بنشتغل على ده بنقفل الحنفية اللي جاية من برة، وبنتأكد إن الناس من جوة فيه فعلا التباعد اللي بنقول عليه».